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Йоррит Хендрикс Йоррит Хендрикс

Стали известны детали контракта Хендрикса со «Спартаком»

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Стали известны детали контракта нидерландского полузащитника Йоррита Хендрикса с московским «Спартаком». Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, 25-летний хавбек заключил трудовой договор сроком на 3,5 года.

Представитель клуба Антон Фетисов выразил надежду, что через определенное время новичка красно-белых можно будет продать и получить прибыль.

Напомним, что сумма трансфера составила €500 тысяч.

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал подписание контракта с Йорритом Хендриксом.

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