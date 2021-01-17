Белорус Шарангович принес «Нью-Джерси» победу над «Бостоном»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в овертайме с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майлз Вуд и Егор Шарангович.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет в меньшинстве оформил Патрис Бержерон.

Ранее глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что на организацию оказывается политическое давление.