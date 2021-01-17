Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес»

«Миннесота Уайлд» в овертайме переиграла «Лос-Анджелес Кингс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе на арене «Стэйпелс Центр», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Мэттью Дамба, Джоэль Эрикссон, Райан Сутер и Маркус Йоханссон.

Отметим, что в активе российского форварда Кирилла Капризова одна результативная передача.

У проигравшей команды заброшенными шайбами отметились Габриэль Виларди, Андреас Атанасиу и Блэйк Лизотт.

Ранее сообщалось, что Виталий Милонов высказался о потенциальном переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.