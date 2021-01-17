Клопп поделился ожиданиями от игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от игры 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

По его мнению, в данный момент мерсисайдцы испытывают небольшие трудности, в то время как манкунианцы на всех порах летят вперед.

Немецкий специалист выразил уверенность, что предстоящий поединок будет сложным для обеих сторон, но несмотря на это получится зрелищным и интересным.

Напомним, что стартовый свисток на поле стадиона «Энфилд» прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев останется в «Валенсии».