«Манчестер Сити» может приобрести нападающего «Боруссии» Холанда

| Мартин Норикович

«Манчестер Сити» может приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Манчестер Сити» также проявляет интерес к нападающему миланского «Интера» Ромелу Лукаку.

Сообщается, что владельцы «Манчестер Сити» выделят более €200 млн на летние трансферы.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги в 10 матчах Холанд забил 12 мячей и отдал две результативные передачи.

Лукаку забил 12 мячей и отдал три результативные передачи в 16 матчах в итальянской Серии А.

Ранее Клопп поделился ожиданиями от игры «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».