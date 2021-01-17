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Джеймс Харден Джеймс Харден

Харден поделился эмоциями от дебютного матча за «Бруклин Нетс»

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«Бруклин Нетс» обыграл «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 122:115.

Защитник «Бруклин Нетс» Джеймс Харден установил рекорд НБА.

Харден стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл с 30+ очками в дебютной игре.

Защитник набрал 32 очка, 14 передач и 12 подборов.

После матча Харден поделился эмоциями от дебюта.

«Когда ты в одной команде с действительно очень хорошими игроками, довольно легко наладить взаимопонимание», — цитирует защитника Twitter Sport Center

Ранее «Хьюстон Рокетс» обменял защитника Хардена в «Бруклин Нетс».

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