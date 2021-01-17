Защитник «Нью-Джерси» поздравил Шаранговича с победой, перепутав Беларусь с Россией

| Карен Саркисян

«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пруденшал Центр» в Ньюарке и завершилась в овертайме со счетом 2:1.

Победную шайбу в игре забросил белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович.

После матча защитник «Дэвилз» Пи Кей Суббэн поздравил Шаранговича с победой, перепутав Беларусь с Россией.

«Мама Россия, поздравляю с первым из множества голов», — написал Суббэн в Instagram.

Далее защитник опубликовал новую запись.

«Мама Беларусь, моя вина. Егор Шарангович, давай, вперед», — написал он.

Ранее Панарин раскритиковал партнера по «Рейнджерс» Бучневича после игры НХЛ.