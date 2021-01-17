Польховский назвал причину снятия Логинова с масс-старта на этапе Кубка мира

| Карен Саркисян

Российский биатлонист Александр Логинов пропустит гонку с общим стартом на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия).

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал причину снятия российского биатлониста с масс-старта.

«Александр почувствовал себя не очень хорошо. Мы решили его поберечь, раз он, по его ощущениям, не может сегодня бороться в полную силу. Травмы у него нет», — цитирует Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России (СБР).

Напомним, что начало гонки на 15 км запланировано на 14.30 мск.

Помимо Логинова, участие в гонке примут два российских биатлониста Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов.

Ранее тренер сборной России раскритиковал Елисеева после эстафеты на Кубке мира.