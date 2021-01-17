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ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию

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Московский ЦСКА вылетел на зимние сборы в Испанию.

ЦСКА опубликовал на официальном сайте список игроков, полетевших в Испанию.

Напомним, что московский клуб возобновит сезон 20 или 21 февраля матчем 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА.

Список игроков:

Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хердур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиер Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.

Нападающие: Адольфо Гайч, Федор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.

Ранее сообщалось, что Бабаев отправится на сбор вместе с ЦСКА.

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