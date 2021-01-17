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ЦСКА начал переговоры с «Ниццей» по трансферу Барбозы

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Московский ЦСКА начал переговоры с «Ниццей» по трансферу полузащитника Данило Барбозы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, российский клуб намерен арендовать бразильского игрока до конца сезона-2020/21 с опцией необязательного выкупа. Отмечается, что зарплата футболиста в ЦСКА может составить €1,6 млн.

В нынешнем сезоне Данило принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что полузащитник Кристиян Бистрович не отправился с ЦСКА на зимние сборы в Испанию.

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