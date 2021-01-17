Российский биатлонист Елисеев ответил на недовольство фанатов

Российский биатлонист Матвей Елисеев поделился мнением о негативных высказываниях болельщиков.

Ранее супруга спортсмена Анна Елисеева заявила, что получает много сообщений с критикой в адрес мужа.

«Что бы сказал людям, которые пишут гадости? Это их дело, я это не читаю. А тем, кто верит, большое спасибо. Мне очень помогла моя супруга», — цитирует Елисеева «Матч ТВ».

Российский биатлонист занял шестое место в масс-старте на шестом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Елисеев высказался о своем выступлении в масс-старте.