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Во время матча в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Канады в Копенгагене, 17 мая 2018 года Во время матча в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и Канады в Копенгагене, 17 мая 2018 года

Еще одна компания откажется спонсировать ЧМ-2021 в Минске

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Немецкая компания Liqui Moly откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если матчи будут проходить в Минске.

Первенство должно пройти с 21 мая по 6 июня в белорусской столице и Риге, однако из-за политической обстановки в стране Международная федерация хоккея (ИИХФ) может найти замену Минску.

В компании заявили, что ситуация в Белоруссии противоречит убеждениям и ценностям Liqui Moly.

«По этой причине Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею с шайбой, если комитет ИИХФ примет решение о проведении соревнований в Белоруссии», — заявили в Instagram компании.

16 января о намерении отказаться от спонсирования чемпионата мира заявили автомобильный концерн «Шкода» и косметический бренд Nivea.

Ранее компания Tissot ответила на просьбу не спонсировать ЧМ-2021.

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