«Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче чемпионата Германии

Мюнхенская «Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче 16-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Роберт Левандовски и Томас Мюллер. У гостей мяч забил Нильс Петерсен.

«Бавария» с 36 очками лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем матче клуб на выезде сыграет с «Аугсбургом».

«Фрайбург» (23) располагается на восьмой строчке. В 17-м туре команда примет франкфуртский «Айнтрахт».

Ранее сообщалось, что Левандовски установил рекорд Бундеслиги.

Германия. Бундеслига. 16-й тур

«Бавария» (Мюнхен) — «Фрайбург» (Фрайбург) — 2:1

Голы: 1:0 — Левандовски, 7; 2:0 — Мюллер, 62; 2:1 — Петерсен, 74.