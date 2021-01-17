Тренер Хабиба высказался о возможном возвращении бойца в октагон

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес высказался о возможном возвращении бойца в октагон.

16 января глава UFC сообщил, что россиянин может возобновить карьеру, если боец будет впечатлен поединками Конор Макгрегор – Дастин Порье и Майкл Чендлер – Дэн Хукер на турнире UFC 257.

«Это будет очень сложное решение. Он ведь обещал матери, как вы знаете. Так что это зависит и от нее тоже. Это очень сложное решение и от многого будет зависеть», — цитирует Мендеса ТАСС.

Ранее ирландский боец Конор Макгрегор раскритиковал Нурмагомедова.