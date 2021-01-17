Месси попал в стартовый состав «Барселоны» на матч финала Суперкубка Испании

«Барселона» и «Атлетик» из Бильбао определились со стартовыми составами на матч финала Суперкубка Испании.

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген, Альба, Араухо, Лангле, Дест, Бускетс, Де Йонг, Дембеле, Педри, Месси, Гризманн.

Стартовый состав «Атлетика»: Симон, Альварес, Баленсиага, Капа, Мартинес, Венседор, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Де Маркос, Муниаин, Уильямс.

Встреча между «Барселоной» и «Атлетиком» пройдет в Севилье. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 23.00 мск.

Ранее сообщалось, что Месси рисковал пропустить финал Суперкубка Испании из-за травмы.