Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов проиграл «Питтсбургу Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр и Маркус Петтерссон. У гостей шайбы забросили Ник Дауд, Александр Овечкин, в активе которого также голевая передача, и Никлас Бекстрем.
Победный буллит реализовал Джейк Гюнцель.
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 22 из 25 бросков.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
20 января команды вновь встретятся в Питтсбурге.
Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Родригес (Дюмулен, Гюнцель) — 00:19
1:1 — Дауд — 12:04
1:2 — Овечкин (Кузнецов, Уилсон) — 14:24
2:2 — Севьюр (Блюгерс) — 22:10
2:3 — Бекстрём (Кузнецов, Овечкин) — 30:09 (4x3)
3:3 — Петтерссон (Цукер, Раст) — 32:57
4:3 — Гюнцель — 65:00 (ПБ)