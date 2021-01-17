Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Питтсбургом»

«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов проиграл «Питтсбургу Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Питтсбурге, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр и Маркус Петтерссон. У гостей шайбы забросили Ник Дауд, Александр Овечкин, в активе которого также голевая передача, и Никлас Бекстрем.

Победный буллит реализовал Джейк Гюнцель.

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов отразил 22 из 25 бросков.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

20 января команды вновь встретятся в Питтсбурге.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург, США) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон, США) — 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Родригес (Дюмулен, Гюнцель) — 00:19

1:1 — Дауд — 12:04

1:2 — Овечкин (Кузнецов, Уилсон) — 14:24

2:2 — Севьюр (Блюгерс) — 22:10

2:3 — Бекстрём (Кузнецов, Овечкин) — 30:09 (4x3)

3:3 — Петтерссон (Цукер, Раст) — 32:57

4:3 — Гюнцель — 65:00 (ПБ)