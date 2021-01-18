Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

close
Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года Бой ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года

Макгрегор: Хабиб сбежал из клетки

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор высказался по поводу потенциального боя за чемпионский пояс в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает ESPN.

По его мнению, никто в данный момент не может сравниться с ним по уровню выступлений.

«Я — чемпион. Знаете ли вы, что никто не объединял титулы с октября 2018 года? Хабиб сбежал из клетки, оставив меня драться с членами его семьи.

Я все еще ощущаю себя чемпионом. Я докажу это своими выступлениями», — сказал Макгрегор.

Ранее Ризван Магомедов, менеджер действующего обладателя чемпионского пояса в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, подвел итоги встречи с главой промоушена Даной Уайтом.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.