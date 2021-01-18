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2016 год. Матч &laquo;Миннесота Уайлд&raquo; &ndash; &laquo;Флорида Пантерз&raquo; 2016 год. Матч &laquo;Миннесота Уайлд&raquo; &ndash; &laquo;Флорида Пантерз&raquo;

«Флорида» без Боровского обыграла «Чикаго» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча прошла в Санрайзе на арене «Би-би энд Ти» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Аарон Экблад, Кит Яндл, Ээту Луостаринен, Патрик Хернквист и Джонатан Юбердо.

У проигравшей команды отличились Алекс Дебринкэт и Коннор Мерфи.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча против «Питтсбург Пингвинз».

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