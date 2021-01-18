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Штурмовавший Капитолий олимпийский чемпион может получить 10 лет тюрьмы

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Олимпийский чемпион по плаванию Крис Келлер может получить до десяти лет тюремного заключения за участие в штурме здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает Marca.

Бывший спортсмен обвиняется в проникновении в здание государственного офиса с ограниченным доступом без законных оснований, воспрепятствовании законных требований представителей правоохранительных органов и нарушении общественного порядка.

За это Келлер может быть осужден на срок до десяти лет со штрафом в размере $250 тыс.

Ранее сообщалось, что полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов объяснил решение вступиться за убийцу педофила Владимира Санкина.

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