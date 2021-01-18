Педро Роша прокомментировал возвращение в «Спартак»

| Мартин Норикович

Нападающий «Спартака» Педро Роша прокомментировал возвращение в московский клуб из бразильского «Фламенго».

По словам нападающего, он рад вернуться в «Спартак».

«Раньше было много бразильцев. Сейчас есть Айртон. Честно, хочется больше внимания уделить русскому языку, для меня это очень важно», — цитирует Роша официальный YouTube-канал московского клуба.

После 19 туров московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА и петербургского «Зенита» на два и шесть очков соответственно.

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