Власти Австралии ответили на просьбу Джоковича об улучшении условий на карантине

| Мартин Норикович

Премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс ответил на просьбу сербского теннисиста Новака Джоковича об улучшении условий для теннисистов на турнире Australian Open на карантине.

По словам премьер-министра, правила одинаковы для всех.

«Здесь нет никакого особого отношения. У вируса ни к кому нет особого отношения», — цитирует Эндрюса Ubitennis.

Напомним, что Australian Open пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года в Мельбурне.

Ранее Джокович попросил директора Australian Open об улучшении условий на карантине.