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Болельщики покидают трибуны во время матча 19-го тура РПЛ между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Динамо&raquo;, 6 декабря 2019 года Болельщики покидают трибуны во время матча 19-го тура РПЛ между &laquo;Зенитом&raquo; и &laquo;Динамо&raquo;, 6 декабря 2019 года

В «Зените» поддерживают возможное изменение формата РПЛ

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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддерживает возможное изменение формата Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «СЭ».

Предполагается, что число участников турнира будет сокращено до 12 команд.

«Мы поддерживаем предложение об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Очевидно, что нас поддерживают в РПЛ и РФС. Будем работать», — заявил Медведев.

Ранее Леонид Федун прокомментировал возможность сокращения РПЛ до 12 клубов.

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