Бывший игрок ЦСКА рассказал о конфликте Алексея Березуцкого с руководством клуба

| Карен Саркисян

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов рассказал о конфликте помощника генерального директора московского клуба Алексея Березуцкого с руководством.

По словам игрока, у него тоже есть разногласия с генеральным директором ЦСКА Романом Бабевым.

«Если человек руководит клубом, значит, он должен отвечать за все. И развитие тоже — посмотрите, что сейчас творится в школе ЦСКА. Кто лучше научит детей азам футбола — люди, которые играли, или люди, никогда не выступавшие на высоком уровне», — цитирует Кузнецова «РБ-Спорт».

После 19 туров РПЛ московский клуб набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.