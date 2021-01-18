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Логотип Российской премьер-лиги на здании организации Логотип Российской премьер-лиги на здании организации

Почетный президент РФС высказался относительно лимита на легионеров в РПЛ

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался относительно лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По мнению почетного президента РФС, лимита на легионеров в российском футбол нужен.

Колосков считает, что без лимита Россия с каждым годом превращались бы в футбольную державу третьего мира.

«В одном из матчей в стартовом составе «Краснодара» был всего один россиянин, вратарь Матвей Сафонов. Для сборной это просто катастрофа», — цитирует Вячеслава Колоскова «Спорт Уик-Энд».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.

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