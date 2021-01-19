Украинская теннисистка рассказала о приступах паники из-за карантина

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о трудностях во время карантина перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Прибывшие в Мельбурн спортсмены обязаны провести две недели в жесткой самоизоляции.

«Было такое, что я просто сидела посреди комнаты и практически начинала плакать, потому что мне хотелось выйти на свежий воздух», — цитирует Костюк «Большой теннис Украины».

Australian Open пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Ранее премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс ответил на просьбу сербского теннисиста Новака Джоковича об улучшении условий для теннисистов на турнире Australian Open на карантине.