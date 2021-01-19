Оргкомитет чемпионата мира в Минске отреагировал на решение ИИХФ

Оргкомитет по подготовке к проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске отреагировал на решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) лишить Белоруссию права проведения матчей первенства.

В оргкомитете заявили, что решение отменить игры в Минске является безосновательными.

«Таким решением создается прецедент, при котором спортивные соревнования, призванные объединять страны и народы, способствовать установлению мира и согласия в духе олимпийских принципов, могут превращаться в инструмент раздора и давления в угоду интересам политиканов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте белорусского правительства.

Ранее в Белоруссии назвали ИИХФ жертвой политических игр.