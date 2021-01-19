Испанский теннисист сравнил карантин в Австралии с тюрьмой

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут высказался о карантине перед стартом Открытого чемпионата Австралии.

Прибывшие в Мельбурн спортсмены обязаны провести две недели в жесткой самоизоляции.

«Это как тюрьма, только с Wi-Fi. Эти люди никакого понятия не имеют о теннисе и о тренировочных кортах. Это просто катастрофа. Федерация тенниса Австралии ничего не контролирует, все в руках правительства», — цитирует спортсмена Tennis World USA.

Испанец отметил, что ему придется много работать над собой в психологическом плане.

Ранее украинская теннисистка рассказала о приступах паники из-за карантина.