Фазель высказался о компенсации Белоруссии за лишение ЧМ-2021

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что Белоруссия получит денежную компенсацию за отмену матчей чемпионата мира 2021 года в Минске.

«Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию», — цитирует Фазеля ТАСС.

18 января совет ИИХФ принял решение лишить Минск права принять матчи чемпионата мира из-за политической ситуации в Белоруссии.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможности проведения первенства в России.