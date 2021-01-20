Комбаров высказался за возвращение Промеса в «Спартак»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался за возвращение нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в московский «Спартак». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, нидерландский форвард смог бы усилить команду Доменико Тедеско за счет своих футбольных качеств.

Комбаров отметил, что Промес был счастлив, выступая за красно-белых, и выигрывая с клубом чемпионский трофей и Суперкубок в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин является приоритетным вариантом итальянской «Фиорентины» на ближайшее зимнее трансферное окно.