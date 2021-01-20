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Игроки &laquo;Лестера&raquo; Джейми Варди и Джеймс Мэддисон Игроки &laquo;Лестера&raquo; Джейми Варди и Джеймс Мэддисон

«Лестер» обыграл «Челси» и вышел на первое место в АПЛ

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В очередном матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» обыграл лондонский «Челси».

Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Уилфред Ндиди и Джеймс Мэддисон.

После этого успеха подопечные Брендана Роджерса набрали 38 очков и вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Столичный коллектив с 29 очками идет на восьмой позиции.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 17-го тура немецкой Бундеслиги «Вольфсбург» переиграл «Майнц».

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