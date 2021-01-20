Президент ИИХФ рассказал о беседе с Лукашенко

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, он до последнего верил в возможность проведения чемпионата мира 2021 года в Минске.

«Лукашенко был готов к полемическому диалогу, но слишком сильным было давление с разных сторон. Возможный отказ со стороны спонсоров — это тоже давление.

И я вам так скажу: вы можете атаковать Рене Фазеля. Но не атакуйте саму игру хоккей и федерацию. Второй путь я даже не принимаю», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» обыграл «Оттаву Сенаторз».