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Сергей Бобровский в Лас-Вегасе со своей второй &laquo;Везиной&raquo; Сергей Бобровский в Лас-Вегасе со своей второй &laquo;Везиной&raquo;

30 сэйвов Бобровского обеспечили «Флориде» победу над «Чикаго»

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-би энд Ти Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Хернквист, Кит Яндл, Фрэнк Ватрано и Картер Верхаге (дважды).

У проигравшей команды отличились Патрик Кейн, Филипп Курашев и Доминик Кубалик, оформивший дубль на свой лицевой счет.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 34 бросков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз».

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