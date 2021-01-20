30 сэйвов Бобровского обеспечили «Флориде» победу над «Чикаго»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» обыграла «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-би энд Ти Центр» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Патрик Хернквист, Кит Яндл, Фрэнк Ватрано и Картер Верхаге (дважды).

У проигравшей команды отличились Патрик Кейн, Филипп Курашев и Доминик Кубалик, оформивший дубль на свой лицевой счет.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 из 34 бросков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Питтсбург Пингвинз».