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1. Хабиб Нурмагомедов &mdash; действующий чемпион UFC в легком весе, 32 года. Заработано денег: 12 600 000 $. Подписчиков в соцсетях: 26 008 500 1. Хабиб Нурмагомедов &mdash; действующий чемпион UFC в легком весе, 32 года. Заработано денег: 12 600 000 $. Подписчиков в соцсетях: 26 008 500

Нурмагомедов назван автором лучшего болевого приема UFC 2020 года

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Российский боец смешанных единоборств (MMA) Хабиб Нурмагомедов назван автором лучшего болевого приема Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 2020 года.

Российский боец высказался о полученной награде на своей странице в Instagram.

«Это награда имеет большое значение для меня. Пройдут года, но история останется. В моей карьере было много значимых моментов, которые будут вспоминать через года», — написал Нурмагомедов.

Напомним, что в октябре 2020 года на турнире UFC 254 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) Хабиб Нурмагомедов победил американского бойца MMA Джастина Гэтжи, применив удушающий приемом во втором раунде.

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