Кросби прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Кэпиталз»

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась в дополнительное время со счетом 5:4.
В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Колтон Севьюр, Джейк Гюнцель, Тедди Блюгер, Евгений Малкин и Сидни Кросби.
В составе «Вашинштона» — Ларс Эллер, Евгений Кузнецов и Том Уилсон (2).
Отметим, что нападающий «Пингвинз» Сидни Кросби вышел на третье место в истории НХЛ по заброшенным шайбам (17) в дополнительное время.
После игры нападающий прокомментировал победу «Питтсбурга» над «Кэпиталз».
«Мы допустили несколько ошибок, но отыграться и добыть победу было очень важно», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.