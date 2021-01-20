Малафеев прокомментировал свое состояние после госпитализации с коронавирусом

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев был госпитализирован с тяжелой формой коронавируса.
Сообщалось, что у вратаря высокая температура и поражены легкие.
Малафеев прокомментировал свое состояние после госпитализации.
«Я благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. Следите за здоровьем, берегите себя и близких», — написал вратарь в Instagram.
Напомним, что Вячеслав Малафеев выступал за «Зенит» в период с 1999 по 2016 год.
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