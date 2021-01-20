«Спартак» и «Фиорентина» достигли договоренности по трансферу Кокорина

| Карен Саркисян

«Спартак» и итальянская «Фиорентина» достигли договоренности по трансферу нападающего московского клуба Александра Кокорина. Об этом сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По информации источника, сумма сделки «Спартака» и «Фиорентины» должна составить €5 млн.

Сообщается, что итальянский клуб дал Кокорину 24 часа на принятие решения.

Отметим, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий провел восемь матчей и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.