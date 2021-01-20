УЕФА объявил символическую сборную 2020 года

| Карен Саркисян

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил итоговый состав символической сборной из лучших футболистов 2020 года.

Команда года-2020 по версии УЕФА:

Вратарь — Мануэль Нойер («Бавария»).

Защитники — Серхио Рамос («Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Йозуа Киммих и Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники — Тьяго Алькантара («Ливерпуль»), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»).

Нападающие — Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Неймар («Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Бавария»).

Напомним, лучшие футболисты были определены в голосовании читателей на официальном сайте УЕФА.

Ранее «Лестер» обыграл «Челси» и вышел на первое место в АПЛ.