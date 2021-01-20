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Юран оштрафован за высказывание про возраст игрока «Спартака» Урунова

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Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал главного тренера «СКА-Хабаровска» Сергея Юрана на 250 тысяч рублей за высказывание про возраст полузащитника московского «Спартака» Остана Урунова, сообщает «Чемпионат.com».

В декабре специалист заявил, что игрок красно-белых старше своего официального возраста.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. В нынешнем сезоне чемпионата России 20-летний футболист принял участие в восьми матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» готовы рассмотреть предложения по Урунову.

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