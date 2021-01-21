Агент хавбека «Спартака» Тила не считает его переезд в Россию ошибкой

Фулько ван Купере, агент полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля, высказался о его перспективах в стане красно-белых. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, у многих топовых футболистов затягивается период адаптации к новой стране и новой лиге, поэтому говорить о том, что уровень Тиля упал, нельзя.

Агент отметил, что вариант с арендой в немецком «Фрайфбурге» является хорошей возможностью вернуться на прежний уровень.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Мартину Эдегору