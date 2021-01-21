Четыре российских игрока «Вашингтона» не смогут играть и тренироваться

Четыре российских игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» не смогут играть и тренироваться из-за нарушения правил протокола COVID-19. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в своем Twitter.

По информации источника, в список недоступных игроков попали капитан Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата «Кэпс» сыграли четыре игры, в которых дважды победили и дважды проиграли.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» оштрафован на $100 тыс. за нарушение протокола COVID-19.