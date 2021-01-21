«Вашингтон» оштрафован на $100 тыс. за нарушение протокола COVID-19

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оштрафован на $100 тыс. за нарушение протокола COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По официальной информации, некоторые представители команды нарушали правила социального дистанцирования и не носили медицинские маски.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата «Кэпс» сыграли четыре игры, в которых дважды победили и дважды проиграли.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хочет сделать американскому одноклубнику Райану Строму российский паспорт.