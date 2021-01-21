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Капитан &laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo; Александр Овечкин Капитан &laquo;Вашингтон Кэпиталз&raquo; Александр Овечкин

«Вашингтон» оштрафован на $100 тыс. за нарушение протокола COVID-19

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оштрафован на $100 тыс. за нарушение протокола COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По официальной информации, некоторые представители команды нарушали правила социального дистанцирования и не носили медицинские маски.

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Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хочет сделать американскому одноклубнику Райану Строму российский паспорт.

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