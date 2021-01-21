Зинченко прокомментировал победу «Ман Сити» над «Астон Виллой»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Три очка, «сухая» победа. Мы снова первые в турнирной таблице! Идем до конца!» — написал Зинченко в Instagram.

Напомним, что после победы «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом» горожане опустились на вторую строчку чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Георгий Черданцев высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».