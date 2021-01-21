Панарин хочет сделать американскому одноклубнику российский паспорт

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хочет сделать американскому одноклубнику Райану Строму российский паспорт. Его слова передает журналист Винс Меркольяно.

По его словам, у него с другим россиянином, Павлом Бучневичем, наладилось отличное взаимодействие.

«Бучи действительно хорош во всех трех зонах. Он хороший распаковщик, мы смотрим на хоккей примерно одинаково. И я думаю, мы дадим Строму российский паспорт», — сказал Панарин.

Ранее сообщалось, что министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что страна готова принять чемпионат мира по хоккею 2021 года.