Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории мирового футбола.

35-летний форвард поразил ворота «Наполи» в матче за Суперкубок Италии, тем самым оформив на свой лицевой счет 760-й мяч.

Роналду побил мировой рекорд чешского нападающего Йозефа Бицана, который забил 759 мячей в период с 1931 по 1955 год.

Напомним, трехкратный чемпион мира Пеле поразил ворота соперников в официальных играх 757 раз.

Ранее сообщалось, что заместитель спортивного директора московского «Локомотива» Андрей Лосюк покинул свой пост.