«Спартак» принципиально договорился с «Фиорентиной» о трансфере Кокорина

Московский «Спартак» принципиально договорился с «Фиорентиной» о трансфере нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, вечером 20 января стороны уладили основные детали предстоящего перехода. Окончательно процесс формализации сделки завершится к концу нынешней недели.

Отмечается, что российский клуб получит за Кокорина €3,5 млн + процент от дальнейшей перепродажи.

Ранее сообщалось, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном трансфере нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».