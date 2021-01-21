«Вашингтон» разочарован нарушением протокола COVID-19 со стороны игроков

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разочарован нарушением протокола COVID-19 со стороны игроков. Соответствующее заявление опубликовано «столичными» в Twitter.

Руководство команды считает, что общение хоккеистов без масок и за пределами разрешенной зоны серьезно подрывает безопасность как других игроков, так и тренерского и административного штаба.

Также представители «Вашингтона» заявили, что готовы принять любое решение лиги в отношении нарушителей ковидного протокола.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» оказался сильнее «Торонто Мейпл Лифс».