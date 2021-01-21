Трефилов прокомментировал поражение России от Египта на ЧМ по гандболу

| Карен Саркисян

Первый вице-президент Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов прокомментировал поражение сборной России в первом матче основного раунда чемпионата мира по гандболу 2021 года с национальной команда Египта.

По мнению первого вице-президента ФГР, во встрече с национальной командой Египта у сборной России не было нормальной подготовки.

«Против египтян не было командной игры ни в защите, ни в нападении.

Уважаемые, сколько Россия будет пользоваться иностранными специалистами? За свою родину будет биться только тот, кто живет внутри», — цитирует Трефилова News.ru.

Напомним, главным тренером сборной России является боснийский специалист Велимир Петкович.

Ранее сборная России вышла в основной раунд чемпионата мира по гандболу 2021 года.