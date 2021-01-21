Нападающий «Вашингтона» Кузнецов прокомментировал нарушение протокола COVID-19

| Карен Саркисян

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал нарушение протокола безопасности по борьбе с распространением COVID-19.

По словам нападающего, маску он снимает только в машине, когда едет домой.

«В оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали», — цитирует Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что протокол COVID-19 также нарушили трое других российских игроков «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов и нападающий Александр Овечкин.

Отметим, что Национальная хоккейная лиги (НХЛ) запретила российским игрокам тренироваться или играть, а также оштрафовала «Кэпиталз» на $100 тысяч.

Напомним, что 23 января «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Баффоло Сэйбрз» на стадионе «Кэпитал Уан-арена» в Вашингтоне. Начало — 3.00 мск.

Ранее «Колорадо» Ничушкина обыграл «Лос-Анджелес» в матче НХЛ.