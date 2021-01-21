Черчесов прокомментировал возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

| Карен Саркисян

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

Напомним, что в СМИ сообщалось о договоренности «Спартака» и «Фиорентины» по переходу Кокорина.

«Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно», — цитирует Черчесова «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) нападающий провел за московский клуб восемь матчей и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ московский «Спартак» набрал 35 очков, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть очков от петербургского «Зенита».

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.