«Спартак» отреагировал на слова Кокорина о недопонимании с руководством клуба

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал заявление нападающего команды Александра Кокорина о том, что у него осталось недопонимание с руководством красно-белых.

«Не знаю, у клуба все прекрасно с футболистом. Все контакты последние дни были абсолютно конструктивными и касались исключительно условий игрока. Нам важно, чтобы условия устраивали. Клуб делал для этого все возможное», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, в ближайшее время футболиста может приобрести «Фиорентина».

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в восьми матчах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин рассказал, какие впечатления останутся у него от «Спартака».